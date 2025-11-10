大相撲でモンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が、九州場所３日目（１１日）の前相撲に「旭富士」のしこ名で臨むことが１０日、明らかになった。オチルサイハンは２０１８年に来日。神奈川・旭丘高を卒業後の２１年春に伊勢ケ浜部屋に入門した。原則１部屋１人の外国出身力士枠との兼ね合いでデビューが遅れていたが、今年１月にモンゴル出身の横綱・照ノ富士が引退後、正式に研修生となった。