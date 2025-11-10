小野田紀美経済安全保障担当相が2025年11月9日にXを更新し、AIを使った虚偽画像や動画に注意喚起を行った。「不安や怒りを煽って再生数を稼ぐ動画は悪質」小野田大臣は9日にXで、「AI画像＆虚偽にご注意ください」とし、自身の画像を利用して作られた動画のスクリーンショットを公開。動画は「入管の"闇"がついに暴かれた！」「小野田紀美、入管制度の"闇"を暴露!永田町が騒然―『情ではなく法を守れ!』と絶叫!」などといったタイ