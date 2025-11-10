山東省莱西市にある海爾智家のグリーン再循環スマート工場。（２０２４年９月２７日撮影、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社北京11月10日】中国の家電大手、海爾集団（ハイアール）傘下の海爾智家（ハイアールスマートホーム）がこのほど発表した7〜9月の売上高は前年同期比9.5％増の775億6千万元（1元＝約22円）、純利益は12.7％増の53億4千万元だった。1〜9月の売上高は10.0％増の2340億5400万元、純利益は14.7％増の173