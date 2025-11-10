10日のボートレース津「エキサイティング・スポー津カップ」最終日7Rで江夏満（45＝福岡）がコンマプラス06、中越博紀（41＝香川）が01、藤丸光一（58＝福岡）が05、坪井爽佑（28＝三重）が03、花本夏樹（42＝三重）が01のフライングで返還欠場。発売額2788万5800円の全額が返還となり、レース不成立となった。佐藤悠（30＝福井）はコンマ02のスタートで難を逃れた。この日は朝から向かい風が6〜7メートルと強く吹き、1Rのスタ