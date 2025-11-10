日本サッカー協会(JFA)は10日、日本代表『最高の景色を2026 オフィシャルアンバサダー』にスペシャルユニット「JI BLUE」(ジェイアイ ブルー)の就任が決定したことを発表した。都内で行われた就任発表会見では、メンバー12人が登壇した。JI BLUEはグローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成されたユニット。與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島