◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)サッカーFIFA U-17ワールドカップ現地9日にグループA、B、C、Dの第3戦が行われ、モロッコがニューカレドニアに16-0の衝撃の点差で圧勝しました。48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。日本と同組のモロッコ