中国の大阪総領事がSNSで、高市首相の台湾有事に関する国会答弁をめぐり、「勝手に突っ込んできた汚い首は斬ってやるしかない」などと投稿しました。日本政府は強く抗議し、投稿の一部は現在閲覧できない状態になっています。中国の薛剣・大阪総領事は8日、高市首相が先週の国会答弁で、いわゆる「台湾有事」について「存立危機事態」になりうるとの認識を示した事をめぐり、SNSに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇も