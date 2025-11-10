「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、ホンダが「売り予想数上昇」で４位となっている。 前週末７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２１兆１０００億円から２０兆７０００億円（前期比４．６％減）へ、営業利益を７０００億円から５５００億円（同５４．７％減）へ、純利益を４２００億円から３０００億円（同６４．１％減）へ下方修正した。二