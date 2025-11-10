お弁当を持って、深まる秋の行楽に出かけませんか？ 手軽に調理できる人気の冷凍食品を、専門店で調査しました。 時津町にあるコーヒーと冷凍食品の専門店『ファディ時津店』。 店内にはカフェも併設されていて、食事やスイーツも楽しめます。 ここで取り扱っている冷凍食品はプロ仕様。 種類も豊富で、好きな具材を加えるなどひと手間アレンジするだけで、簡単に本格的な料理が作れま