リネットジャパングループ [東証Ｇ] が11月10日後場(14:30)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常損益を従来予想の2.5億円の黒字→4.9億円の黒字(前の期は11.8億円の赤字)に98.4％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益も従来予想のトントン→2.4億円の黒字(前年同期は5.2億円の赤字)に増額した計算になる。 株探ニュース 会社側