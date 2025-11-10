サクラメント・キングス vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2025年11月10日（月）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 117 - 144 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのサクラメント・キングス対ミネソタ・ティンバーウルブズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバ&#12540