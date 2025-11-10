グローバルボーイズグループ・JO1とINIから選抜された12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」が10日、都内で行われたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会に出席。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任することが発表された。JO1の川西拓実は、意気込みを語るとともに、応援している選手を明かした。JO1の川西拓実「JI BLUE」は、JO1とINIから選出されたサッカ