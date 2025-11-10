【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢沢永吉が、11月8日・9日に、2018年9月以来7年ぶりの東京ドーム公演を開催。2日間で約11万人を動員した。 ■「最後まで一緒に行こうぜー！」（矢沢永吉） この公演をもって、東京ドーム単独公演・最年長記録がポール・マッカートニー（2018年10月/当時76歳）と並んだ矢沢。日本人アーティストに限れば、76歳で最年長記録となった。 初日の