阪神の近本光司外野手（３１）が１０日の午前中、西宮市内の球団事務所にジャケット姿で現れた。報道陣に声をかけられたが、答えることはなく笑顔で会釈しながら車に乗り込み、駐車場を後にした。今季取得した国内ＦＡ権の行使についての判断に注目が集まっている近本。１０月３０日の日本シリーズ最終戦以降、報道陣の前に姿を現したのはこの日が初めてだった。ＦＡ宣言の締め切りは１１日までとなっている。