丸紅が試験提供を始めたスマホアプリで牛の体重を推計する畜産農家＝10月、北海道畜産農家の負担を軽減しようと、丸紅や日本ハムなどの企業が牛や豚の体重を簡単に推計できるシステムを開発する動きが相次いでいる。家畜の体重の把握は効率的な肥育や出荷時期の調整に欠かせないが、1頭ずつ人の手で体重計に乗せるのは手間がかかり、高齢化や人手不足の中、十分に行われていないのが現状。人工知能（AI）を駆使してサポートする