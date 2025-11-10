会津バスが福島交通に吸収へ！みちのりホールディングスは2025年11月10日、傘下の「福島交通」と「会津乗合自動車（会津バス）」が合併すると発表しました。2026年4月1日に実施されます。【え…！】これが「吸収される会社」のバスです（写真）福島交通は主に福島、郡山といった福島県中通り地方で路線バスおよび鉄道（飯坂線）を運営。会津バスは会津地方の路線バスを広く手掛けます。前者は2009年、後者は2013年にみちのりホ