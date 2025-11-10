アメリカのトランプ大統領は関税で得た収入を財源にして、高所得者を除くすべての国民に約30万円を支給する考えを示しました。【映像】トランプ大統領のSNS投稿内容トランプ大統領は9日、自身のSNSで、関税政策によって「数兆ドルの収入があり、約37兆ドルもの負債をまもなく返済する」として「関税に反対する人たちはバカだ」と批判しました。そのうえで、高関税の収入を財源に、高所得者を除くすべての国民に、1人少なくと