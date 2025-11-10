国が定めた「介護の日」の11月11日を前に、介護や認知症の悩みに専門家が答える電話相談が、名古屋で開かれています。愛知県社会保障推進協議会などが開いた電話相談では、ケアマネージャーなど12人が介護や認知症に関する悩みに対応しました。名古屋市の83歳の女性からは「夫が90歳で物忘れが多いが、自分もひざを骨折し料理も作れない」という相談があり、地域の支援センターを紹介していました。電話