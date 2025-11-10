気象庁は今日10日、エルニーニョ監視速報を発表しました。エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常な状態となっていますが、ラニーニャ現象に近い状態となっています。今後、冬のはじめにかけて、ラニーニャ現象に近い状態が続く見通しです。ただその後は急速に解消するため、ラニーニャ現象の発生には至らず、春のはじめにかけて平常の状態が続く可能性が高くなっています。10月の実況10月のエルニーニョ監視海域の