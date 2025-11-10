◆プロボクシング▽５４・５キロ契約８回戦岡聖―チラワット・プラマ（１１日、東京・後楽園ホール）２０２３年度国体バンタム級王者の岡聖（２３）＝大橋＝が１１日、デビュー２戦目に臨む。１０日に都内で前日計量を行い、５４・４キロでクリアした。初の８回戦で、チラワット・プラマ（２４）＝タイ＝と対戦する岡は「ここで落とすわけにはいかない。しっかり勝つ準備はしてきたので、練習でやってきたこと出し切りたい。