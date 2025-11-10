株式会社リアライズコーポレーションは、2025年11月10日に岡三にいがた証券株式会社と顧客紹介業務の提携契約を締結しました。「トラックファンド(R)」および「R.リース(R)」事業を介した連携が開始されます！ リアライズコーポレーション「岡三にいがた証券との業務提携」 提携契約締結日：2025年11月10日提携先：岡三にいがた証券株式会社リアライズコーポレーションが、岡三にいがた証券と「トラックファンド(R