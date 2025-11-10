中学受験専門の個別指導塾「受験Dr.」は、2025年11月21日(金)・23日(日)に「国語女子のための直前期今から伸ばす桜蔭中学算数戦略セミナー」を開催します。桜蔭志望の「国語女子」保護者を対象とした、直前期の算数戦略セミナーです☆ 受験Dr.「桜蔭中学算数戦略セミナー」 開催日：2025年11月21日(金)・2025年11月23日(日)形式：オンライン（LIVE配信／録画配信）受験Dr.が、桜蔭中学を志望する6年生の保護者