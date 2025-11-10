いなば食品グループの25年度上期（25年4-9月）連結業績は、売上高883億13百万円（前年比11％増）、営業利益62億60百万円（3％増）、経常利益63億59百万円（8％減）となった。25年度の通期業績目標は、売上高1千980億円（前年比19％増）、営業利益137億76百万円（4％増）、経常利益139億73百万円（1％増）を計画。タイから米国への輸入関税（19％）による収益減少額は織り込み済で、連結売上高2千億円の大台が視野に入る。なお