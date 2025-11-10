日本ハムは、タイ最大の食品企業Charoen Pokphand Foods（チャロン・ポカパン・フーズ社、以下CPF）と、タイで豚肉加工品を製造する新会社設立の合弁契約を10月29日付で締結した。昨年両社で提携した包括的業務を具現化させた。新会社は、25年11月に設立し、26年3月までにCPFグループのCPF Food and Beverage（CPFFB）から、タイ国内の豚肉加工品工場を取得する。資本金は18億タイバーツで、株主構成はCPFFB51％、日本ハム49％