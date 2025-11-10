伊藤ハム米久ホールディングスは、伊藤ハム、米久両ブランドで業務用商品を底上げし、業務用全体のボリュームアップを図る。このほど、業務用新商品発表会を都内で開催。伊藤ハムは家庭用で知名度の高い「グランドアルトバイエルン」（GAB）シリーズを拡充する他、ミートデリカ向けに既存のおつまみ向け商品を再編し、新たに「肉つまみ」シリーズとし、米久はスーパーで好調に推移する惣菜半調理品などを強化していく。同社