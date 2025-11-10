米国の中東政策の最も大きな軸は、イスラエルの軍事力が周辺国より質的に優位になるよう保障することだ。このためエジプト空軍のF−16戦闘機は長距離空対空ミサイルのアムラームを搭載できない。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は強く希望するF−35を導入できなかった。トランプ大統領が再執権した中でサウジアラビアが念願のF−35購入意思を改めて示し、米政府が議論に入った。しかし議会が承認するかは不透明だ。＜1＞サウジア