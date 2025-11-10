トライフープ岡山 バスケットボールB3トライフープ岡山が9日、アウェーで岐阜と対戦しました。 8日の試合で勝利を収めたトライフープ、9日の試合は第4クオーター残り58秒で4点差を追いかける厳しい展開に。 それでもハンカーソンがスリーポイントを決めて1点差に追い上げると……。残り13秒、混戦からセンターのジョシュ・スコットが逆転シュート！