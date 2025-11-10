ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」に、宿泊プラン「クリスマスプロポーズプラン」が登場！1日1室限定で、12本の薔薇「ダズンローズ」とバルーンアートなどで演出する、忘れられないプロポーズを叶えてくれるプランです☆ ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「クリスマスプロポーズプラン」 料金：2名1室利用 1名あたり（朝食付き）46,000円〜（消費