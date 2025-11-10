春の高校バレー栃木県大会は８日、大田原市の県北体育館で男女の決勝が行われ、男子は足利大附属が作新学院を３ー０で下して大会７連覇を達成しました。 女子は、國學院栃木が、宇都宮文星女に３ー０で勝利し、大会３連覇を果たしました。