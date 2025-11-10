立憲民主党の野田佳彦代表が８日来県し、党が進めている、有権者の声を政策などに反映させるための幹部の全国行脚の一環で宇都宮市のコメ農家を訪れ、農家らと意見交換を行いました。 立憲民主党は、地方での支持拡大に向けて、先週から野田代表が自ら全国行脚を進めています。「ここからはじまるー聞く・つなぐ・変える」というスローガンの下、有権者と直接対話し、国会質疑や議員立法に生かす考えで、次の衆議院選