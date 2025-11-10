サッカーＪ３、２位の栃木シティは８日、ホームのＣＩＴＹＦＯＯＴＢＡＬＬＳＴＡＴＩＯＮで１９位のカマタマーレ讃岐と対戦し、後半にピーター・ウタカなどの３ゴールで３ー１とし、逆転勝ちを収めました。 首位の八戸が奈良と引き分けたため、勝ち点で１上回った栃木シティが首位に返り咲いています。