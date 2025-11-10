面識のない20代の女性の部屋に侵入し、「マネープリーズ」などと脅迫して現金2万3000円を奪ったとして、24歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、桝田アシュラフ大也容疑者は、先月10日の早朝、東京・新宿区にあるマンションの一室に侵入し、この部屋に住む20代の女性に凶器のようなものを見せて、「マネープリーズ」などと脅迫して現金2万3000円を奪った疑いが持たれています。2人に面識はなく、桝田容疑者はマンションの