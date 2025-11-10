プロ野球・日本ハムは10日、レイエス選手と2026年シーズンの契約延長が合意に達したと発表しました。来日2年目・30歳のレイエス選手は今季132試合に出場し、打率.277、32本塁打、90打点をマーク。本塁打と打点でパ・リーグ2冠を獲得しました。クライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージでも、日本一に輝いたソフトバンク相手に6試合で4本塁打を記録し、打線の主軸として輝きを放ちました。レイエス選手は球団を通じ、「とても