◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。3回に5失点で逆転を許すも、即座に勝ち越しに成功しました。初回に4点を先制していた侍ジャパン。しかし3回からマウンドにあがった3番手・隅田知一郎投手が乱調を見せ5失点を喫します。侍ジャパンの投手陣はMLB公式球を使用しており、時にはすっぽ抜ける球が交ざるなど、