日本ハムのレイエス外野手日本ハムは10日、本塁打と打点の2冠に輝いたフランミル・レイエス外野手と来季の契約延長で合意したと発表した。来季が3年目。契約年数や年俸など詳細は明らかにしなかった。レイエスは球団を通じ「とても幸せ。大きな期待を寄せてくれている球団に、心から感謝している」とコメントした。今季は132試合に出場し、打率2割7分7厘、いずれも1年目を上回る32本塁打、90打点をマークした。アリエル・マ