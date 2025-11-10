宇都宮市では９日、栃木県内外の選手たちが集う空手道の大会が行われ、日ごろの鍛錬の成果を競い合いました。 宇都宮市にあるユウケイ武道館で開かれた「清心空手道選手権大会」には、県内外の１５の団体に所属する幼児から一般まで約２００人が参加しました。 選手たちは敵を想定した動作を演武する「型」と、技を駆使して相手との攻防を繰り広げる「組手」の部門で競い合います。 家族などが声援を送るなか、選手たちは稽古で