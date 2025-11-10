宇都宮市の建設業の団体が創立８０周年を迎え、５日に記念の式典が開かれました。 宇都宮建設業協会は１９４６年４月に宇都宮土建業組合として創立し、その後、今の名称に変更してことしで８０周年を迎えました。 市内に本店や支店がある建設企業で構成され、会員企業は２０２５年１１月現在で、７５社が加盟しています。 記念の式典には協会の会員などおよそ１００人が出席し８０周年を祝いました。 協会によりますと、良質な