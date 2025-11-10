全国高校バスケットボール選手権「ウインターカップ」栃木県予選の決勝が９日、栃木市で行われ、男子は宇都宮工業が７４対５８で文星芸大付属を破って２年ぶりの優勝を飾りました。 女子は矢板中央が６５対３５で作新学院を破って２年連続の優勝です。 宇都宮工業と矢板中央は栃木県代表として１２月２３日から東京で行われる全国大会に出場します。