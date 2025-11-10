任期満了に伴う市貝町の町長選挙は９日投開票が行われ、新人の軽部修氏（６１）が、新人同士の一騎打ちを制して初当選しました。 軽部氏は、２０２５年の春に定年退職するまでの３９年間、町の職員として勤務した経験と知識を生かし、子育て支援や健全財政の実行など５つの項目を公約に掲げ選挙戦に臨みました。 人口減少や少子高齢化対策として、出産育児金の増額や小中学校、高校の入学祝い金の新設、町外の高校に通う生徒の通