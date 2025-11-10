ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「ファミマルSweets」から、グレープストーンが展開する「東京ばな奈」とコラボレーションした「バナナかすたあどクレープ」を11月11日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。「東京ばな奈」は、たっぷりのバナナカスタードをスポンジケーキで包みこんだ、やさしい甘さとふんわり食感が特長の生菓子で、1