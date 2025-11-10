ロイヤルコントラクトサービスは、中部国際空港第2ターミナルに「Standard Coffee by ROYAL」を11月18日にオープンする。食べ応えのあるソーセージを挟んだ「Standard ドック」（税込900円）や、名古屋名物の大振りな海老フライを使用した「海老フライドック」（同1,100円）、特製ビーフカレーをナンとライスで楽しめる「ナン on ビーフカレー」（同1,580円）、野菜の食感とボロネーゼソースのコクがスパゲティとよく合う「ナスと