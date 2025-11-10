JFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会が都内で行われ、日本代表MF南野拓実、MF久保建英、中村敬斗の3選手が登壇した。今月6日に発表された日本代表の新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇