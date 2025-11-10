11月８・９日にJ１第36節とJ２第36節の試合が各地で行なわれた。ここでは「サッカーダイジェストカメラマン」部隊が取材した各試合のフォトギャラリーを一挙に特集する。 記事・フォトギャラリーの一覧は以下のとおり。写真：サッカーダイジェスト試合特集写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部） 写真：永島裕基写真：サッカーダイジェスト写真：滝川敏之