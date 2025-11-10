今季限りで現役を引退したドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が第二の人生プランをドジャース専門メディア「ドジャー・ネーション」に語った。球団のアンドリュー・フリードマン編成本部長からは何らかのポストを用意すると打診があったという。「彼は僕が遊べる場所について言及してくれた」と語ったカーショーは「それはいいことだ。それがどんなものかは分からないが、これは特別な組織だ。ワールドシリーズ優