【モデルプレス＝2025/11/10】お笑いコンビ・レインボーの池田直人とジャンボたかおが10日、都内で行われた「サトウの切り餅いっぽん新CM発表会＆記念日制定式」に出席。2025年を振り返った。【写真】レインボー・ジャンボたかお、手術終了 ベッドに横たわる姿◆池田直人、2025年はグルテンフリーイベント後の囲み取材で、最近笑顔になったエピソードを聞かれると、池田は「『キングオブコント』の決勝が決まった瞬間が、自分たち