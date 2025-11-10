アメリカのトランプ政権は中国に対する合成麻薬「フェンタニル」を理由にした関税を10％に引き下げました。中国側も報復関税を停止しました。中国に対する合成麻薬「フェンタニル」を理由にした関税の引き下げは先月の米中首脳会談の合意に基づく措置で、日本時間の10日午後2時1分に10％となりました。これによりトランプ政権が中国に課す追加関税は10％の相互関税と「フェンタニル」を理由とする10％のあわせて20％となります。ま