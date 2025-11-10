北朝鮮が背後にいるとみられるハッカー集団が、アンドロイド端末やパソコンを遠隔操作し、写真や文書、連絡先などのデータを完全に削除するサイバー攻撃を行っていたことが分かった。これまで個人情報の窃取にとどまっていた北朝鮮のサイバー活動が、現実世界により破壊的な被害をもたらす段階に進化した可能性がある。韓国の情報セキュリティ企業「ジニアンス・セキュリティセンター」が10日に発表した脅威分析報告書によると、今