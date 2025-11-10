岡山シーガルズ 女子バレーボールSVリーグの岡山シーガルズが今季初勝利です。 開幕8連敗と厳しい状況で迎えた8日、山形とのアウェー戦に臨みました。 シーガルズは第1セットを奪います。第2・第3セットはデュースの接戦となるも、全員で粘りのバレーを見せセットカウント3対0で勝利。今後の追い上げに向けて価値ある1勝をつかみ取りました。 9日の試合は0対3