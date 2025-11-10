今日10日(月)の関東甲信地方は、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっていて、東京都心では、昼頃から活発な雨雲がかかりました。また、長野県上田市では、お天気雨が降り、低い虹も見られました。このあとも、夕方にかけて急な雷雨に注意が必要です。11日(火)以降は安定した秋晴れの日が多く、紅葉狩りなどお出かけするにも良さそうです。ただ、寒気が入るとグッと冷えますので、暖かくしてお過ごしください。10日は急な雷