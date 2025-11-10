◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）侍ジャパンが３回に逆転を許した。この回から３番手で登板した西武・隅田知一郎投手が５安打を浴び、一挙５失点。１死満塁から矢野に中前への２点打を許すと、坂倉にも左前適時打。なおも１死二、三塁から渡辺の遊ゴロの間に同点とされ、さらに２死三塁から林に中前への勝ち越し打を献上した。